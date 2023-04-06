В Хабаровске обсудили возможности туристического партнерства с Китаем

Хабаровский край готов встречать туристов из Китая
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Представители туроператоров Хабаровского края, которые работают на китайском направлении, встретились с сотрудниками хабаровской таможни, пограничного управления ФСБ России по Хабаровскому краю и ЕАО, а также министерством туризма региона.
- Появилась необходимость обсудить обсудить планы и перспективы работы на приоритетном для нас международном направлении и оценить готовность к приему иностранных граждан. Последние три года туристическое сотрудничество между Россией и Китаем было поставлено «на паузу», - подчеркнула Екатерина Пунтус, министр туризма Хабаровского края.
Власти края высказали готовность в оказании всесторонней помощи местному бизнесу в продвижении туристических продуктов на китайский рынок. Сейчас планируется сделать акцент на размещении информации об услугах индустрии путешествий и гостеприимства на международных электронных торговых площадках, что позволит увеличить охват аудитории российских компаний за рубежом.
Кроме того, туроператорам напомнили об актуальных требованиях к пересечению государственной границы через пункты пропуска и правилах таможенного досмотра и контроля.
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