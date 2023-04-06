Запрет на продажу алкоголя будет действовать 7 апреля в Магаданской области

На протяжении всего дня будет введен запрет на продажу спиртного Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Сухой закон» будет действовать 7 апреля на территории всей Магаданской области. Алкогольные напитки не будут продаваться после принятия положения регионального закона 2020 года.

Соответствующий документ определяет несколько дней в году, в которые действует запрет на продажу алкоголя торговыми организациями:

- День Российского студенчества - 25 января;

- Всемирный день здоровья - 7 апреля;

- Международный день защиты детей - 1 июня;

- День молодежи - 27 июня;

- День знаний - 1 сентября (если 1 сентября выпадает на выходной, то в следующий за ним рабочий день - прим.ред.).

Напомним, по итогам 2022 года Магаданская область оказалась а четвертом месте в России по потреблению крепких спиртных напитков с показателем 14 литров в год на человека. Соответствующее исследование провело Росалкогольрегулирование.