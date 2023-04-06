Десять новых карет скорой помощи передали медикам в Хабаровском крае

Машины доставят в районы Хабаровского края Фото: Правительство Хабаровского края

Десять оборудованных автомобилей скорой медицинской помощи направят в Амурский и Вяземский районы. Также транспортные средства распределят в Верхнебуреинскую, Николаевскую, Троицкую, Хабаровскую, Аяно-Майскую и Ульчскую центральные районные больницы.

Автомобили на базе УАЗ укомплектованы всем необходимым оборудованием, в том числе небулайзерами - устройствами для ингаляций в случае обострения приступов бронхиальной астмы, осложнениях при COVID-19 и других вирусных инфекций. Особое внимание уделялось тому, что транспорт подходит для работы даже в экстремальных климатических условиях.

- Работа по модернизации автопарка организаций здравоохранения ведется на регулярной основе благодаря федеральным и краевым программам, - отметил Евгений Никонов, заместитель председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам.

Напомним, за последний год Хабаровский край получил 25 автомобилей для перевозки сельских врачей по программе Минпромторга России, а также 26 автомобилей для транспортировки пациентов и пять карет скорой помощи. В 2023 году планируется приобретение еще 17 автомобилей.

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