Жители Хабаровска устроили генеральную уборку улиц

Жителей Хабаровска призывают присоединиться к уборке улиц Фото: Администрация Хабаровска

Сотрудники подрядной организации начали очистку Индустриального района Хабаровска, приводя в порядок общественные территории. За несколько дней выполнены работы по санитарной очистке улиц Индустриальной, Радищева, Оборонной, Олега Кошевого, Урицкого, Узловой, Аксенова, Световой, Монтажной, переулков Байкальского, Дзержинского, Фабричного, Молдавского, Трубного.

Также порядок наводили и в Краснофлотском районе. На Руднева, Хорышева, Краснофлотской, Полярной, Ильича и Воронежском шоссе было собрано более 250 мешков мусора.

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук во время рабочих совещаний неоднократно подчеркивал, что очистка города от мусора является одной из приоритетных задач на сегодняшний день.

- Во время двухмесячника по очистке нам предстоит много работы. После зимы необходимо привести в порядок улицы, общественные пространства, придомовые территории. Также следует привести фасады зданий в надлежащий вид и высадить новые саженцы, - отметил Сергей Кравчук.

В период проведения двухмесячника запланировано провести два общегородских субботника, которые пройдут 22 апреля и 20 мая.

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