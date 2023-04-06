На вопросы жителей в прямом эфире ответил глава Нанайского района Фото: ЦУР Хабаровского края

Жители Нанайского района смогли задать интересующие вопросы Николаю Сафронову, главе муниципалитета. При поддержке Центра управления регионом Хабаровского края он провел прямой эфир в «Одноклассниках» и «ВКонтакте».

За этот год жители района больше 60 раз писали обращения главе в социальных сетях. Темы были разными – экология, благоустройство, безопасность и ЖКХ. Каждое зафиксировала система «Инцидент Менеджмент». Одним из популярных вопросов стал ремонт улицы Мира в селе Джари.

- Улицы Мира и Матросова – это наш основной путь к речному порту. Улица Мира находится в ведении сельского поселения Джари, глава поселения уже обеспокоилась этим вопросом, по ее информации на этом участке планируется ряд мероприятий в этом году, - ответил глава Нанайского района.

А еще Николай Сафронов рассказал, что в районе уже второй год действует муниципальная программа, по которой сельские поселения могут получить поддержку на ремонт дорог. За это время в программе поучаствовали пять поселений. В общей сложности они получили около 21 миллиона рублей.

Жители села Троицкое интересуется, как будут отводить сточные воды с местного стадиона. Глава сказал, что работа идет. Отвод сделали 10 лет назад, во время сильного паводка – прорыли канаву, но из-за этого стало подтапливать подвалы. Власти пообещали решить проблему.

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