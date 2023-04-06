Еще одна спортивная зона появится в Хабаровске Фото: администрация Хабаровска

В Хабаровске появится еще одна спортивная зона. Ее планируют оборудовать в парке Дома офицеров флота в Краснофлотском районе. Об этом рассказал Сергей Кравчук, мэр Хабаровска.

Сегодня местные жители любят проводить время в этом месте. В теплое время года здесь можно встретить и мам с колясками, и велосипедистов, и пешеходов разного возраста. Глава города пообщался с женщинами, занимающихся скандинавской ходьбой и рассказал им о дальнейших планах.

- Мы обязательно продолжим развитие парка. Уже есть проект, по которому предусмотрены снос старого здания летнего кинотеатра и возведение нового универсального спортивного объекта. А вот что строить на дополнительных пяти гектарах, которые были переданы от военного ведомства городу, - этот вопрос мы будем обсуждать с жителями. Уже есть предложения о подготовке базы для всех любителей лыжного спорта - будь-то трассы для лыжных гонок классическим и коньковым ходом, а также лыжероллерные. Парк ДОФ – любимое место для занятий спортом, и в этом направлении мы его будет развивать, - сказал Сергей Кравчук.

Сейчас регион ищет инвестора, который займется парком. В марте мэрия подала заявку в минспорта на включение его в список региональных адресных инвестпроектов. Проектно-сметная документация уже утверждена. Есть и положительное заключение госэкспертизы.

В 2016 году первую очередь этой территории сдали в эксплуатацию. Здесь устроили дренажную систему, спортивную площадку, тротуары, хоккейную коробку с резиновой крошкой, высадили саженцы, оборудовали освещение и оградили территорию. На работы ушло почти 12 миллионов рублей.

В 2017 году прошли работы на второй очереди, которые обошлись в 19 миллионов рублей.

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