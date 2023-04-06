Лучших молодых специалистов выберут в Хабаровском крае Фото: правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае определят лучших молодых специалистов. Их выберут в рамках чемпионата «Профессионалы», который начнется 10 апреля. Состязания планируются в 15 образовательных учреждениях региона. Около 315 человек покажут свое мастерство по 48 компетенциям. Оценивать их будут около 240 экспертов. Еще 190 человек привлекут из Корпуса волонтеров профобразования.

– В рамках Регионального этапа пройдет и Международный чемпионат. В компетенциях «Графический дизайн» и «Инженерный дизайн САПР» дистанционно примут участие конкурсанты из КНР, а команда из Республики Беларусь участвует очно, – рассказали организаторы.

Программа для будущих студентов и школьников уже готова. Они смогут пройти профессиональные пробы, поучаствовать в мастер-классах, поработать на тренажерах виртуальной реальности и узнать возможности 3D-моделирования.

Партнерами станут больше 170 компаний и государственных организаций. Итоги подведут 14 апреля. В этот же день наградят победителей.

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