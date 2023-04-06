Прихожане храма Александра Невского презентовали проект «Русский мир на базе КАФ» мэру Хабаровска Фото: администрация Хабаровска

Сергею Кравчуку, мэру Хабаровска представили проект «Русский мир на базе КАФ». Его идея принадлежит прихожанам храма Александра Невского. Они уверены, что она поможет объединить несколько поколений жителей города.

По замыслам прихожан, около храма нужно возвести комплекс, в который войдут часовня в честь святых воином, приход с центров реабилитации мобилизованных, плац для кадетов. Место, где все это может появиться, уже выбрали – прямо напротив храма. Готов и эскиз. Мэр осмотрел территорию, поблагодарил хабаровчан за идею и посоветовал привлечь к работе экспертов.

- Здесь низина, место болотистое, пучинистые грунты. Обязательно нужно провести геодезические изыскания, пригласить проектировщиков, скорее всего, придется оборудовать систему водоотведения. Работайте с главой Краснофлотского района, вместе мы постараемся вам помочь, - сказал Сергей Кравчук.

Храм Александра Невского открыли в 1943 году. За это время он три раза горел: в 1948, 1982 и 2014. Последний пожар оказался самым сильным и уничтожил строение. Здание восстановили в 2021-м, тогда же и освятили. А по нацпроекту отремонтировали улицу Хорышева рядом с храмом.

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