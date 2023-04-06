Ростовчанка обманывала пенсионерок из Магаданской области Фото: Даниил ОПАРИН

Жительницу Ростовской области подозревают в обмане пенсионерок из Колымы. Женщина звонила им под видом сотрудницей пенсионного фонда и под видом начисления страховых выплат узнавала данные банковских карт и пароли, а потом списывала деньги со счетов. Пострадали 11 пенсионеров, они отдали преступнице 4,5 миллиона рублей.

- Так, 71-летняя учительница, сказав лжеработнице запрашиваемые сведения, лишилась 127 тысяч рублей. Не отказался пополнить свои сбережения и 60-летний мужчина, но вместо зачисления увидел сообщение о списании 690 тысяч рублей. За счет 59-летней жительницы Магадана аферистка «обогатилась» на сумму свыше 1,8 миллиона рублей, - рассказали в УМВД России по Магаданской области.

Ростовчанка как раз звонила очередной жертве, когда к ней нагрянули оперативники. Женщина попыталась избавиться от мобильников, с которых звонила людям. Но позже признала свою вину. Заведены два уголовных дела, расследование продолжается.

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