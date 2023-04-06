Ко Дню Победы начали готовиться в Биробиджане Фото: администрация Биробиджана
В Биробиджане началась подготовка ко Дню Победы. В этом году исполняется 78 лет со дня окончания Великой Отечественной войны. По распоряжению Ростислава Гольдштейна, губернатора ЕАО, праздник должен быть масштабным. Поэтому в администрации провели совещание на эту тему.
- Определились, какие работы необходимо провести на территориях, которые будут задействованы в период праздничных мероприятий, говорили про работу общественного транспорта в День Победы. В праздничных мероприятиях будут задействованы многие микрорайоны города, - рассказал Максим Семенов, мэр города.
Пока активисты формируют план празднования. Но что-то точно известно. Некоторые мероприятия уже стали традиционными. Так, 9 мая, точно будет Парад Победы, шествие «Бессмертного полка», выставка военной техники, велопробег, «Вальс Победы» и спортивные соревнования.
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