Редким именем Имона назвали родителю новорожденную девочку в ЕАО Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В департаменте ЗАГС правительства Еврейской автономной области подвели итоги марта. Специалисты поделились, какие имена для мальчиков и девочек стали популярными в первом месяце весны.

За март в регионе родилась одна двойня, 57 девочек и 79 мальчиков. Две представительницы прекрасного пола стали мамами в возрасте до 18 лет, 40 – в возрасте от 18 до 24 лет, 32 – от 25 до 29 лет, 30 – от 30 до 34 лет, 21 – от 35 до 39 лет. Еще 11 женщин родили в возрасте от 40 до 49 лет.

Популярными именами среди мальчиков стали Тимофей, Андрей, Арсений, Александр и Богдан. Среди девочек – Ева, Алиса, Виктория, Дарина и Ксения.

Редкие имена в этом месяце: Амир, Рамазан, Ризван для мальчиков и Анита, Имона и Элиса – для девочек.

В феврале в ЕАО появилась малышка с редким двойным именем Арина-Ихань. Экзотическими именами также были Асия и Тея.

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