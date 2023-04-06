Уроженка Луганской области пожертвовала деньги для участников из Хабаровского края Фото: Народный фронт

В Хабаровском крае продолжается сбор средств и гуманитарной помощи для бойцов на СВО. В Народном фронте отмечают: самые активные в этом деле – пенсионеры. Они помогают и деньгами, и вещами, и своим трудом.

Так, частичку себя отдала Вера Федоровна. Она родилась в селе Калиновка Луганской области в 1942 году. Была пятым ребенком в семье и узницей во время войны. Почти 60 лет назад вышла замуж и переехала в Хабаровский край. Его теперь считает своей второй Родиной.

- Женщина пришла с просьбой помочь перевести средства на региональный счет. Говорит «сначала хотела купить вещи, но подумала, нужна техника дорогая, и если каждый помаленьку, то купят ребята, что им нужно», - рассказали активисты Народного фронта.

Женщина очень переживала, все ли сделала правильно, все ли получилось. А потом и вовсе расплакалась, сказав: «все бы отдала за победу».

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