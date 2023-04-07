В Хабаровске возместили ущерб, причиненный природе гибелью амурского тигра под поездом Фото: Михаил ФРОЛОВ

Хабаровская транспортная прокуратура провела проверку после информации о гибели краснокнижного животного в Хабаровском крае. Как сообщает ведомство, амурский тигр был травмирован грузовым поездом в районе перегона Аван - Котиково в Вяземском районе. Утрата редкого животного нанесла ущерб природе в размере 2 миллионов 464 тысяч рублей.

- В соответствии с законодательством вред, причиненный источником повышенной опасности, в том числе железнодорожным подвижным составом, обязан возместить его владелец, - рассказали в транспортной прокуратуре.

Прокурор обратился в суд с требованием возмещения ущерба. Ответчиков стало ОАО «РЖД». Не дожидаясь вердикта суда, компания выплатила компенсацию и перевела деньги в счет дальневосточного Росприрорднадзора.

Труп амурского тигра нашли еще прошлой зимой на железнодорожных путях в Хабаровском крае.

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