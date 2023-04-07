Бизнесменам Хабаровского края расскажут о финансировании через краудфандинг Фото: Анастасия ОСИПОВА

Представителям малого и среднего бизнеса из Хабаровского края предлагают принять участие в вебинаре на тему финансирования через краудфандинг. Мероприятие состоится 11 апреля в 9:00 по московскому времени, организатором выступает Банк России.

На вебинаре «Современные инструменты финансирования бизнеса через инвестиционные платформы (краудфандинг)» бизнесмены узнают о финансировании через инвестиционные платформы, о надзоре за операторами этих платформ, а также о мерах бизнес-поддержки. Участники из ДФО смогут поделиться своим опытом использования краудфандинга.

В числе спикеров будут эксперты Банка России, Ассоциации операторов инвестиционных платформ, представители платформ и сами бизнесмены.

Встреча состоится на платформе iMind, чтобы подключиться, необходимо сначала зарегистрироваться. Послушать спикеров можно будет с компьютеров или смартфонов, через приложение «Mind Meeting Бизнес». Программа мероприятия уже доступна.

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