Бизнесменам Хабаровского края расскажут о финансировании через краудфандинг
Фото: Анастасия ОСИПОВА
Представителям малого и среднего бизнеса из Хабаровского края предлагают принять участие в вебинаре на тему финансирования через краудфандинг. Мероприятие состоится 11 апреля в 9:00 по московскому времени, организатором выступает Банк России.
На вебинаре «Современные инструменты финансирования бизнеса через инвестиционные платформы (краудфандинг)» бизнесмены узнают о финансировании через инвестиционные платформы, о надзоре за операторами этих платформ, а также о мерах бизнес-поддержки. Участники из ДФО смогут поделиться своим опытом использования краудфандинга.
В числе спикеров будут эксперты Банка России, Ассоциации операторов инвестиционных платформ, представители платформ и сами бизнесмены.
Встреча состоится на платформе iMind, чтобы подключиться, необходимо сначала зарегистрироваться. Послушать спикеров можно будет с компьютеров или смартфонов, через приложение «Mind Meeting Бизнес». Программа мероприятия уже доступна.
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