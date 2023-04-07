Участники Великой Отечественной войны получат выплаты ко Дню Победы в Хабаровском крае и ЕАО
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Хабаровском крае и Еврейской автономной области традиционно ко Дню Победы участники Великой Отечественной войны получат выплаты. К 78 годовщине жителям регионов будет перечислено по 10 тысяч рублей. Выплаты произведут в апреле. Об этом сообщили в СФР по Хабаровскому краю и ЕАО.
- Ветеранам Великой Отечественной войны, получающим пенсии через «Почту России» принесут ежегодную выплату, полагающуюся к 9 мая, домой вместе с пенсией за апрель. Получателям пенсий через банки выплату перечислят в апреле в обычные сроки зачисления пенсии, сказала Ирина Звержеева, управляющая ОСФР по регионам.
Как отметили в СФР, в этом году на выплату претендуют 106 человек, все они получат денежные средства. Накануне в мэрии Биробиджана уже сообщили о старте подготовки к самому празднованию 9 мая. В городе планируется устроить большой праздник.
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