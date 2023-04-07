Медицинский поезд поедет в отдаленные районы Хабаровского края Фото: Михаил ФРОЛОВ

Дальневосточная железная дорога 10 апреля отправляет по отдаленным населенным пунктам Хабаровского края медицинский поезд. Состав побывает в тех селах и поселках, куда не может проехать автомобиль. Медицинский комплекс «РЖД-Медицина» совершит первую остановку уже 11 апреля в поселке Литовко. Всего планируется посетить 14 населенных пунктов.

Проконсультироваться и пройти осмотры можно будет у 10 специалистов. В их числе терапевт, офтальмолог, лор, гинеколог. Можно будет пройти УЗИ, сдать анализы и пройти рентгены и ЭКГ. Прием с 9:00 до 19:00.

12 апреля поезд остановится на станции Сельгон, 13 числа - на станции Болонь, 14 - Эльбан, 15 апреля в Подоли, 16 числа на станции Селехин, 17-18 апреля - на Гурском, 19 числа на станцию Уктур и далее в Кенай, Высокогорную, Кенаду, Тулучи ,Тумнин и Токи.

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