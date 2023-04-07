Сергей Кравчук встретился с педагогами гимназии № 1 города Хабаровска Фото: Администрация Хабаровска

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук встретился с педагогами образовательных организаций города. Мероприятие прошло в первой гимназии, сотрудники смогли задать интересующие их вопросы и внести свои предложения на рассмотрение главе. В том числе, педагоги подняли тему увековечивания памяти первого директора учреждения. На фасаде они хотят установить мемориальную доску.

Первым руководителем образовательного учреждения была Мария Киреева. Раньше гимназия была школой № 71, ею и руководила хабаровчанка. Глава города отметил, что всегда открыт к диалогу с педагогами, а Марию Кирееву знал лично, идея сделать мемориальную доску - отличная.

- Она была и остается в памяти коллег и учеников прекрасным специалистом. Ей были присвоены звание Почетного гражданина города Хабаровска и премия имени Якова Дьяченко. Я дам поручение своим заместителям заняться этим вопросом, - говорит Сергей Кравчук.

Помимо этого, мэр обсудил с педагогами подготовку к Дню города и реновацию территорий, благоустройство, озеленение и создание парковки для учителей. В конце встречи глава города наградил отличившихся педагогов.

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