Стащил ключи и поехал кататься: в Хабаровске мужчина угнал дорогую машину у приятеля Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Сотрудники полиции в Хабаровске раскрыли дело об угоне дорогой машины. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю, мужчина решил покататься по городу на автомобиле приятеля после того, как хозяин уснул. Ключи он взял со стола и уехал.

- В ходе предварительного следствия установлено, что злоумышленник пришел в гости к своему приятелю. После совместного распития спиртных напитков хозяин жилья уснул. Фигурант взял со стола ключи от автомашины горожанина и поехал кататься, - рассказали в полиции.

Поездка закончилась аварией. Мужчина не справился с управлением и наехал на бордюр, машину отбросило на припаркованный неподалеку другой автомобиль. На место приехали сотрудники Госавтоинспекции. Угонщика передали оперативникам, как оказалось, он хотел покататься и заехать в магазин за дополнительной порцией алкоголя.

На него завели уголовное дело по статье «Неправомерное завладение транспортным средством». Теперь хабаровчанину грозит до пяти лет лишения свободы.

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