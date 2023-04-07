Михаил Дегтярев побывал на открытии памятника Владимиру Жириновскому в Москве Фото: Правительство Хабаровского края

Губернатор Хабаровского края и координатор реготделения ЛДПР Михаил Дегтярев принял участие в открытии памятника Владимиру Жириновскому. Накануне в столице почтили память политика, со дня его смерти прошел год. Памятник открыли на Новодевичьем кладбище.

- Церемонию провел действующий председатель ЛДПР Леонид Слуцкий. В мероприятии приняли участие председатель Госдумы Вячеслав Володин, вице-спикеры Думы Сергей Неверов и Петр Толстой, глава Минфина Антон Силуанов, депутаты фракции в Госдуме, представители других депутатских групп, родственники Владимира Жириновского, - рассказали в пресс-службе правительства края.

Как сказал Михаил Дегтярев, в скульптуре подметили все детали, в том числе, устремленный взгляд в будущее. Также, по мнению главы, нанесенные строчки хорошо отражают то, каким был лидер партии - стремящимся не лежать в райском саду, а бродить полуголодным по тайге, но при этом помогать людям.

Скульптура сделана в полный рост, а сам постамент почти три метра в высоту. На нем и изображена цитата политика.

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