Фестиваль Юрия Башмета начнется в Хабаровском крае в эти выходные Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае пройдет XII Международный музыкальный фестиваль народного артиста СССР Юрия Башмета. Сходить на концерты можно будет в краевой столице, в Солнечном, Вяземском, Хабаровском районе и районе имени Лазо. Пройдет фестиваль с 8 по 13 апреля. На сцене выступят российские музыканты и исполнители, дирижеры, актеры театра и кино, камерный ансамбль, а также тромбонист из Хабаровска. Пройдут мастер-классы и концерт для детской аудитории.

- Общение с искусством важно для жителей всех жителей региона. Благодаря проекту «Культурные гастроли» флагманской инициативы губернатора «Край комфортного проживания» услышать классику и современную музыку смогут в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, а также и в районах, - сказал Юрий Ермошкин, министр культуры Хабаровского края.

9 апреля в Комсомольске-на-Амуре исполнят сочинения Чайковского. А в Хабаровске состоится концерт, на котором выступит Иркутский Губернаторский симфонический оркестр. 10 и 11 апреля пройдут выступления в других районах. 12 числа покажут действо по мотивам французских сказок, а 13 апреля фестиваль завершат гала-концертом в краевой столице.

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