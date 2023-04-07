В Хабаровске появился новый пункт для техосмотра электротранспорта Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске появился новый передвижной пункт для технического осмотра электрического транспорта. По сообщению городской администрации, теперь процедура осмотра будет занимать не больше одного часа. Базируется пункт на территории МУП «ГЭТ». Преимущество пункта в том, что он может выезжать в любое место. Это единственный такой пункт на Дальнем Востоке, за помощью в проверке трамваев и троллейбусов обращаются из Владивостока.

Ранее для техосмотра привлекались специалисты из других городов, теперь это делают местные операторы. Оборудование пункта - российское.

- Например, с помощью манометра мы проверяем давление в тормозной системе передних колес, задних и стояночного тормоза. Также есть прибор проверки светопропускания стекол: необходимо, чтобы водитель и пассажиры в течение работы не испытывали вредное воздействие света. С помощью другого прибора проверяем суммарный люфт относительно руля и переднего колеса, - говорит Владимир Новиков, оператор.

Сейчас в пункте работают два квалифицированных специалиста. Во время техосмотра проверяют наличие огнетушителей, прочность поручней и прочее.

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