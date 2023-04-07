Ремонт двух региональных дорог Хабаровского края проведут за счет федерального бюджета Фото: телеграм-канал Ирины Горбачевой

Федеральное дорожное агентство при участии ФКУ «Дороги России» и ФАУ «Росдорнии» подвело итоги развития автодорог в субъектах РФ за прошлый год, а также наметило перспективные планы на пятилетку. Как сообщила Ирина Горбачева, министра транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края, корректировки в пятилетнюю программу для Хабаровского края одобрили.

- Защитила корректировку 5-летней региональной программы по дорожной деятельности. По итогам совещания поддержано финансирование из федерального бюджета дорог «Селихино - Николаевск-на-Амуре» и «Комсомольск-на-Амуре - Чегдомын», - сообщает министр.

В этом году в крае приведут в нормативное состояние 98 километров краевых автодорог, а также 1170 метров мостов и еще 84 километра местных дорог. За ближайшие пять лет планируется реконструкция 36 километров региональных трасс, и 520 мостов. Именно ремонтировать будут 360 километров краевых дорог, 318 – местных и еще 2890 мостов.

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