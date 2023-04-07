Всероссийский молодежный форум «Амур» впервые проведут в Хабаровске

Молодежь в Хабаровске проходит подготовку к Всероссийскому форуму «Амур»
Фото: Администрация Хабаровска
Город Хабаровск стал первой площадкой, где активная молодежь может пройти подготовку к Всероссийскому образовательному форуму «Амур». Для этой цели в городе заработал межмуниципальный форум под названием «Пред-Амур-Запад». Он проходит на базе тихоокеанского университета.
Два дня участники будут учиться проектировать на трех площадках: «Добровольчество», «Патриотическое воспитание», «Ивент». По итогам будут выделены самые перспективные работы с перспективой доработки и реализации.
- В этом году, благодаря усилиям губернатора Хабаровского края, форум Амур получил статус Всероссийского. Он открывает большие возможности для молодёжи Хабаровска и края. У наших энергичных земляков много идей, достойных воплощения, - говорит мэр Хабаровска Сергей Кравчук.
Форум «Амур» стартует в конце лета на Заимке. Самые активные участники подготовительного форума могут стать его делегатами.
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