Современный стадион оборудуют у школы «Успех» в Хабаровске Фото: администрация Хабаровска
Сергей Кравчук, мэр Хабаровска, встретился с педагогами школы «Успех» в Хабаровске. Он посетил ее во время рабочей поездки по Краснофлотскому району. Сотрудникам учебного заведения он рассказал, что скоро здесь появится современный стадион – старый давно стал негодным. Физкультурой ученики занимаются в небольшом приспособленном помещении.
В прошлом году здесь появилась площадка ГТО, а стадион в планах на текущий. Его стоимость – семь миллионов рублей.
- Обязательно при строительстве учтите рельеф и предусмотрите ливнеотвод. Без этого даже не приступайте к работам, - подчеркнул Сергей Кравчук.
Он также ответил на вопросы учителей Краснофлотского района. Они пожаловались на закрытый книжный магазин, который раньше пользовался большим спросом у местных жителей. Глава города пообещал поговорить с директором и вернуть торговую точку людям.
Другой момент, который волновал педагогов, - отсутствие тротуара от школы до улицы Хорышева. Здесь ребята ходят в центр детского творчества «Северное сияние». Мэр поручил управлению дорог и внешнего благоустройства проработать этот вопрос.
Обсудили и проблему бездомных собак: Сергей Кравчук рассказал, как она решается в городе.
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