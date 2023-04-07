Афера по WhatsApp: мошенники изобрели новую схему и обманули пенсионерку из Хабаровска Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Практически ежедневно жертвами мошеннических схем становятся доверчивые люди. Жительницу Ванинского района, приехавшую в Хабаровск в гости к сыну, обманули на 220 тысяч рублей, сначала у нее списали деньги со счета, а затем она обнаружила, что на ее имя оформлен и получен кредит. Полиция ищет виновных.

О том, что произошло, редакции «КП» - Хабаровск» рассказал Артем Поляков, врио начальника полиции УМВД России по городу Хабаровску. Суть новой мошеннической схемы в том, что злоумышленники звонят с абонентского номера прямо на WhatsApp, и в ходе беседы убеждают жертву выполнять инструкции.

- В полицию за помощью обратилась женщина, на WhatsApp ей позвонил неизвестный и сообщил, что к ее абонентскому номеру подключился злоумышленник и пытается в данный момент оформить на ее имя кредит, - рассказывает Артем Поляков.

Мошенник сказал, что недавно женщина пыталась оформить кредит и ей отказали, а затем, для демонстрации, назвали данные ее банковской карты. Женщина после этой информации поверила, что разговаривает с работником банка, так как данные действительно были ее.

Звонивший сказал, что сейчас ей необходимо установить приложение удаленного доступа, что женщина и сделала. Затем собеседник попросил назвать поступивший код. После того, как женщина сообщила код, ей поступило сообщение о списании с ее счета 31 тысячи рублей.

- Получив в банке выписку по счету она обнаружила, что на нее был оформлен кредит без ее ведома на сумму еще в 193 тысячи рублей. Эти деньги были переведены на номер карты другого физического лица.

Полиция возбудила уголовное дело по статье «Кража». Виновному грозит до шести лет лишения свободы. Жителей призывают быть внимательными и никогда не сообщать пароли и коды доступа к личным данным. Необходимо запомнить, что работники банка не обзванивают клиентов через смессенджер, не требуют назsdать поступившие пароли и не просят переходить по ссылкам. Если такой звонок поступает, следует незамедлительно отключаться.

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