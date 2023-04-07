Интерактивную карту-схему сельхозземель создают в Хабаровском крае Фото: правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае появится интерактивная карта сельскохозяйственных земель. Ее создают по проекту Минсельхоза России, участником которого одним из первых стал регион.

Благодаря проекту в режиме реального времени можно будет получать информацию о состоянии земель. В параметрах появятся как площадь и границы, так и результаты исследования почв. Потом опыт планируется применить по всей стране.

До конца 2023 года специалистам нужно восстановить архивные документы, сопоставить данные и загрузить их в информационную систему. Работают над этим как федеральные ведомства, так и муниципалитеты.

- Ведутся работы по установлению границ земель сельхозназначения, идет оцифровка сведений с привязкой к векторным данным. В результате мы увидим карту с контурами участков и возможностью отображения различных данных: от плана-схемы до реальных спутниковых снимков. Это позволит получать актуальные сведения, не допускать выбытия земель и использовать их эффективнее, – сказал Эдуард Гладун, начальник отдела земельной деятельности и мелиорации краевого минсельхоза.

В карту войдут данные из разных источников. Благодаря этому получится увеличить посевные площади и вовлечь неиспользуемые земли в оборот.

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