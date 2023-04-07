«Все ехали на зеленый»: в Хабаровске произошла престранная авария на перекрестке

«Мы ехали на зеленый»: в Хабаровске произошла престранная авария на перекрестке Фото: предоставлено редакции

В Хабаровске на развязке улицы Тихоокеанская и автодороги «Восток» днем 7 апреля произошла таинственная авария. Сразу несколько автомобилей столкнулись, как говорят водители - они ехали на разрешающий сигнал светофора. Редакции «КП» - Хабаровск» предоставили снимки с места столкновения, на них видно, что автомобили ехали с разных сторон и сошлись в одной точке. То есть для всех направлений зеленый гореть не мог.

Что на самом деле произошло и при каких обстоятельства несколько автомобилей столкнулись на перекрестке, будут выяснять сотрудники Госавтоинспекции. В настоящее время они работают на месте ДТП, опрашивают участников.

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД города, в этой аварии никто из людей не пострадал. А вот автомобилям теперь потребуется серьезный ремонт.

«Мы ехали на зеленый»: в Хабаровске произошла престранная авария на перекрестке Фото: предоставлено редакции

Накануне в Хабаровске произошло еще одно необычное происшествие. Житель города, управляя электросамокатом, сбил женщину на пешеходном переходе и скрылся. К счастью, госпитализация ей не потребовалась, она отделалась лишь ушибами.

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