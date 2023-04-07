Центр трансфера технологий появится в Хабаровске Фото: Даниил ОПАРИН

В Хабаровске появится центр трансфера технологий. Его создадут в ТОГУ благодаря гранту, который выиграл вуз. Кстати, он стал единственным среди учебных заведений ДФО и Восточной Сибири, кто победил в конкурсе Министерства образования РФ.

ТОГУ вошел в топ-20 вузов страны, которые получили грант на развитие центра. Он набрал 53 балла по оценкам комиссии. Работа центра будет нацелена на создание тесной работы университета и компаний-заказчиков Дальнего Востока.

- Федеральная поддержка позволит решить сразу несколько задач. Во-первых, это повышение квалификации всех участников процесса трансфера, включенных в его сопровождение: ученых - исследователей, разработчиков и студентов, которые учатся в вузе, администраторов, поддерживающих процессы. Во-вторых, позволит сократить время внедрения конкретных технологий и разработок в реальный сектор экономики и будет способствовать более быстрому развитию наукоемких производств на территории Хабаровского края и Дальневосточного федерального округа, - рассказал Юрий Марфин, и. о ректора ТОГУ.

Работа в центре будет вестись по нескольким основным направлениям научно-технологического развития России. По двум из них компетенции уже есть – это строительство и обрабатывающая промышленность. Но их продолжат совершенствовать. В идеале – выход на рынки стран АТР.

Кроме того, перспективным направлением станет цифровизация. Приоритетными останутся судо- и авиастроение, нефтепереработка, обработка древесины, логистика и транспорт, производство стройматериалов, добыча металлических руд, металлургическое производство.

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