Подарки к юбилею города готовят застройщики Хабаровска Фото: администрация Хабаровска

Хабаровск готовится к празднованию 165-летия. К юбилею города застройщики и благоустроители готовят местным жителям немало подарков. Они обещают сдать много объектов.

В порядок приведут пять общественных территорий: детский городок и зону семейного отдыха в парке 50-летия СССР, скверы по улицам Ворошилова, Ленина и Промывочной. Дополнительно в планах – сдача участка дороги по улице Героев Пассаров от Совхозной до Трехгорной.

- Также в перспективе строительство детского сада в районе улицы Запарина-Амурского бульвара на 190 мест и капитальный ремонт зала бокса в переулке Молдавскому, 7, - рассказали в администрации Хабаровска.

Тургеневскую улицу обновят целиком, начнут строить электросети и трансформаторные подстанции, чтобы электричество появилось на участке по Аэродромной. Здесь хотят возвести несколько домов для людей из аварийного жилья.

В 2023 году планируется отремонтировать 22 участка улиц – это больше 28 километров. На работы уйдет порядка 1,2 миллиарда рублей. В список дворов, которые ждет преображение, вошли 30 территорий. Их тоже отремонтируют в этом году.

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