Подготовка к полумарафону «ЗаБег.РФ» началась в Хабаровске Фото: правительство Хабаровского края

По традиции перед стартом в регионе организуют бесплатные тренировки по бегу. Ими будут руководить специалисты бегового клуба «Амур». Желающих ждут каждую субботу в девять утра в Легкоатлетическом манеже стадиона имени Ленина.

Попробовать силы может каждый, главное, чтобы участнику было больше шести лет. Для бегунов подготовят четыре дистанции: один, пять, десять или 21,1 километра. Каждому выдадут брендированную футболку с символикой забега и медаль на финише. А еще во время соревнований Хабаровск поборется за звание беговой столицы России.

Для тех, кто не сможет принять участие, предусмотрен онлайн-формат. Узнать о нем больше можно на странице проекта.

- В этом году маршрут «ЗаБега» вновь пройдет на Муравьева-Амурского. И это уникальная возможность полюбоваться свободной от машин центральной улицей. Кроме того, организаторы готовят разнообразную развлекательную программу. Приглашаем всех на занятия, чтобы либо выйти на первый официальный старт, либо установить личный рекорд, - рассказала Наталья Сергеева, тренер бегового клуба «Амур».

Именно Наталья Сергеева стала самым быстрым бегуном страны по итогам марафона. 21 километр она преодолела с показателем 1:18:54. В прошлом году на старт в городе вышли 900 человек.

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