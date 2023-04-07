Убить приятеля пытался житель Хабаровска Фото: Иван МАКЕЕВ

В Хабаровске осудили 67-летнего мужчину за попытку убить приятеля. В октябре прошлого года они поругались на лестничной клетке дома.

- В присутствии соседей злоумышленник ударил мужчину несколько раз ножом в живот – в места расположения жизненно важных органов, однако, довести до конца задуманное не смог, ввиду активного сопротивления потерпевшего и своевременного вмешательства соседей, которые приняли меры к оказанию медицинской помощи пострадавшему, - рассказали в прокуратуре Хабаровска.

Вину мужчина признал только частично. Пояснил, что в этот момент был пьян, а приятель его спровоцировал. В итоге ближайшие семь лет он проведет в исправительной колонии.

Напомним, в Хабаровске мужчина угнал автомобиль у приятеля. Он пришел в гости к знакомому, взял ключи от машины и поехал кататься по городу.

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