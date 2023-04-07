Крупную партию наркотиков нашли в квартире жителя Биробиджана Фото: УМВД России по ЕАО

В квартире 38-летнего жителя Биробиджана полицейские нашли наркотики. Из жилья по улице Стяжкина оперативники изъяли крупную партию. Среди них были четыре свертка с веществом бурого цвета и специфическим запахом.

- Также нашли два шприца с налетом темного цвета, металлическая миска с табачной массой со специфическим запахом, три шприца, заполненные темной массой, а также пакет с веществом бурого цвета, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Еврейской автономной области.

Мужчина рассказал, что месяц назад нашел кусты конопли на берегу реки Щукина. Он их сорвал и приготовил наркотик. Фасовал его, чтобы было удобней употреблять.

Полицейские назначили экспертизу. Она показала, что в шприцах и свертках было больше 40 грамм запрещенных веществ.

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