Семена для посева проверяют в Хабаровском крае Фото: ФГБУ «Хабаровский референтный центр Россельхознадзора»

Проверка семян к посевному периоду началась в Хабаровском крае. Качество и пригодность зерна оценивают специалисты в лаборатории.

Положительные результаты пришли экспертам по двум образцам овса. Его вырастили в прошлом году в районе имени Лазо.

- Проверка показала высокую засоренность полезных семян семенами других растений, в том числе японским хмелем. При норме не более пяти штук на килограмм, пробы дали результат - 13 семян сорных растений на один килограмм овса, - рассказали в ФГБУ «Хабаровский референтный центр Россельхознадзора».

Данные передали заказчику, чтобы он принял меры. Исследованная партия составила 120 тонн.

Ранее лабораторную проверку не прошли больше 130 тонн сои из района имени Лазо. В них нашли семена амброзии - вредного сорняка.

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