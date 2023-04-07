Комиссионные сборы изменились в кассах «Хабаровских авиалиний» Фото: "ХабАвиа"

В кассах «Хабаровских авиалиний» решили изменить систему комиссионного сбора. Последний раз ее пересматривали пять лет назад, в 2018 году.

Сейчас при покупке билетов комиссию платить не нужно. Это делается только при возврате и обмене билета. Стоимость – 900 рублей. Теперь добавляются и другие сборы.

- Также сбор взимается при покупке билетов на рейсы других авиакомпаний: 700 рублей – за билет в одну сторону, 900 рублей – за два билета (туда и обратно), - рассказали в авиакомпании.

А еще в кассах можно купить билет на поезд. И за это тоже нужно заплатить. Комиссия составляет 400 рублей. За выдачу справок теперь берут 800 рублей, весь их перечень есть на сайте «ХабАвиа».

Напомним, в Хабаровске экстренно пришлось посадить самолеты, летевшие во Владивосток из разных городов России.

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