«Орденом Мужества» посмертно наградили троих жителей Магадана Фото: администрация Магадана

Церемония награждения «Орденом Мужества» прошла в Магадане. Медали посмертно получили трое солдат, погибших во время спецоперации на Украине.

Государственную награду по указу президента от 17 февраля получили Сергей Сидоренко, Алексей Попов и Николай Аброськин. Ордена мэр Магадана вручил родителям бойцов.

- Парни, которых мы награждаем орденами, в свое время были юнармейцами, участвовали в праздниках песни и строя, служили в армии и ушли защищать свою страну. Горько и тяжело провожать ребят в последний путь. Хотелось бы приколоть орден на солдатскую форму лично. Пусть земля им будет пухом, - сказал Юрий Гришан.

В честь погибших солдат в Магадане обустроят Аллею славы. Она будет находиться на 14 километре кладбища. Сейчас эскиз памятника, единого для всех, прорабатывают художники.

Церемония закончилась минутой молчания, после прозвучал гимн РФ.

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