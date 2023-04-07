Премии сотрудников забирал себе главный пристав Магаданской области Фото: Даниил ОПАРИН

В Магаданской области осудили Анатолия Фирманова, бывшего главного пристава региона. Он виновен в присвоении чужого имущества с использованием служебного положения.

- В период 2019-2020 годов, пользуясь своим служебным положением, осужденный присвоил премиальные выплаты работников на общую сумму свыше 470 тысяч рублей. В ходе обыска в служебном кабинете одного из подразделений управления изъято около 28 тысяч рублей, - рассказали в прокуратуре Магаданской области.

Фирманова осудили условно, дали четыре года. Также он заплатит 10 тысяч штрафа. В течение трех лет ему запрещено работать на госслужбе в лице представителя власти. Кроме того, его лишили звания майора внутренней службы. Сумму ущерба с него уже взыскали.

Анатолий Фрманов не согласился с приговором, со своим адвокатом он обжаловал приговор. Правда, суд в апелляции отказал.

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