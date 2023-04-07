Бросил друга без сознания: молодой парень из Магадана устроил ДТП и сбежал Фото: УМВД России Магаданской области

В Магадане осудили 25-летнего парня. Он стал виновником серьезного ДТП, в котором сильно пострадал его приятель, и сбежал с места происшествия.

Авария произошла в июне прошлого года. Парень ехал по улице Первомайской на Toyota Crown. Он решил погонять и превысил скорость, но не справился с управлением. В итоге машина с ним и другом вылетела на обочину, где наехала на грузовик ISUZU FORWARD.

- Водитель выбрался из разбитого автомобиля и ушел, оставив в нем приятеля, который находился без сознания, - рассказали в прокуратуре Магаданской области.

У пострадавшего - многочисленные травмы грудной клетки, переломы ребер и другие телесные повреждения.

В полицию позвонили очевидцы, оперативники вызвали медиков. Парня доставили в областную больницу.

Виновнику аварии назначили три года колонии, но заменили их на принудительные работы на тот же срок. От своей зарплаты он будет отдавать 15 процентов государству. Садиться за руль ему нельзя два года.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.