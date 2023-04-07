Гуманитарную помощь отправили в подшефный город Дебальцево из Хабаровска Фото: правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае продолжают помогать участникам СВО. Недавно гуманитарную помощь отправили в Город воинской славы Дебальцево, расположенный в ДНР.

Акция поддержки #МЫВМЕСТЕ стартовала в сентябре прошлого года. За это время волонтеры и неравнодушные жители собрали больше 87 тонн. Одна из последних партий массой пять тон отправилась в Дебальцево. Сначала на автомобиле посылка дойдет до Бикина, оттуда военным эшелоном – в пункт назначения.

- Гуманитарная помощь, которую передают нам со всего региона, временно находится на складе до отправки в зону спецоперации. В этот раз направляем помощь в Дебальцево - собранные вещи пригодятся для восстановления спокойной, комфортной жизни в городе. В сборе участвовали, в том числе, и школы региона: передаем от них книги и канцелярию, чтобы восстановить библиотеки. Книги направляли из Амурска, Советской Гавани, Хабаровска и других населенных пунктов региона, - рассказал Кирилл Клименко, руководитель регионального штаба акции #МЫВМЕСТЕ в Хабаровском крае.

Шефство над Дебальцево регион взял в прошлом году. За это время там отремонтировали детский сад «Ладушки», библиотеку, центр детского творчества и другие объекты.

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