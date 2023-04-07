За угон автомобиля осудили жительницу Магадана Фото: Евгения ГУСЕВА

Жительница Магадана выслушала приговор суда за угон автомобиля. В январе 26-летняя девушка гостила у сестры. Она взяла ключ от машины, владельцем которой был молодой человек родственницы, и отправилась кататься по городу на Toyota Crown.

- Возле дома на улице Колымской в городе Магадане она припарковала угнанный автомобиль, где была задержана сотрудниками полиции, - рассказали в пресс-службе прокуратуре Магаданской области.

За это девушке ограничили свободу на 10 месяцев.

Подобная история произошла в Хабаровске. На этот раз у приятеля ключи от автомобиля стащил мужчина. Однако далеко уехать он не смог: не справился с управлением, влетел в бордюр, а потом его отбросило на другую машину. Мужчина был пьян. Когда его задержали на месте аварии инспекторы, он как раз планировал поехать за дополнительной порцией спиртного.

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