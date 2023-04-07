За нападение на полицейского осудили жителя ЕАО Фото: прокуратура ЕАО

В Еврейской автономной области прошел суд над мужчиной, который избил полицейского. Против жителя села Дубовое завели уголовное дело.

- Установлено, что в ноябре 2021 года сотрудниками полиции в отношении подсудимого проводилась проверка на наличие у него запрещенных в гражданском обороте предметов и веществ, - рассказали в прокуратуре ЕАО.

Во время проверки у мужчины нашли части огнестрельного оружия. Он попытался сбежать и ударил полицейского. Нарушителя задержали на месте. Свою вину он так и не признал, отказался давать показания.

Следователи провели экспертизы и допросили свидетелей. У суда собралось достаточно доказательств, чтобы вынести приговор. В итоге мужчину приговорили к двум годам условно с испытательным сроком на тот же период. Также на него возложили дополнительные обязательства.

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