Жертвами мошенников стали двое жителей Хабаровского края Фото: Даниил ОПАРИН

Жители Вяземского района попались на уловки дистанционных мошенников. Так, 38-летняя женщина поверила лжесотруднику службы финансового мониторинга. Она установила на смартфон мобильное приложение, которое «обезопасит» ее сбережения. В итоге преступник получил доступ к деньгам и списали больше 430 тысяч рублей.

Вторым потерпевшим стал 40-летний мужчина. Его развели популярной схемой: на вас хотят взять кредит. Чтобы избежать этого, ему нужно было взять другой займ и отменить заявку. Мужчина потерял 1,4 миллиона рублей.

- Полицейские призывают граждан не выполнять никаких финансовых операций по указанию незнакомцев, кем бы они не представлялись, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Для сохранности своих денег лучше положить трубку и обратиться в банк напрямую - перезвонить или прийти лично.

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