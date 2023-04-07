Сотрудница почты получила награду за спасение пенсионерки от мошенников в Хабаровском крае Фото: УМВД России по Хабаровскому краю
В Хабаровском крае полицейские поблагодарили женщину, которая помогла пенсионерке не стать жертвой мошенников. Жительница района имени Лазо спасла 59-летнюю односельчанку от преступных махинаций.
- 59-летней жительнице села Гродеково позвонил неизвестный, который представился работником банка. Собеседник сообщил сельчанке, что мошенник пытается снять с ее счета деньги. По словам незнакомца, необходимо обналичить все накопления и перевести их на «безопасные» счета, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.
Женщина сняла с накопительного счета больше 300 тысяч рублей и отправилась на почту. Там она успела перевести преступникам 30 тысяч, когда на ее странное поведение обратила внимание руководитель отделения. Она разговорила пенсионерку и все поняла. Говорит, ей для этого хватило нескольких вопросов. Работница почты вызвала полицию и рассказала им всю историю. За это ей вручили благодарность.
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