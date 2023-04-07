Социальные сертификаты для пожилых появятся в Хабаровском крае

Михаил Дегтярев, губернатор Хабаровского края, провел встречу с пенсионерами, ветеранами и пожилыми людьми. Целью стало увеличение продолжительности и качества их жизни. В регионе сегодня живет 275 тысяч пожилых, это 21 процент от всего населения.

- Как подчеркивает Владимир Путин: «Создание достойных условий жизни для старшего поколения имеет особый моральный смысл. По тому, как живут эти люди, можно судить и об эффективности государства, и о моральном состоянии самого общества». И потому наша общая задача – создать условия для активного старения, чтобы человек как можно дольше оставался в строю: физически, интеллектуально, психологически. Старшее поколение должно полноценно вовлекаться в жизнь общества, - сказал Михаил Дегтярев.

Для этого нужно наладить работу организаций социального обслуживания и здравоохранения. У людей должна быть возможность получать качественную и своевременную помощь, развиваться, заниматься любимым хобби и разнообразно отдыхать. Именно для этого и решили создать социальный сертификат. Губернатор поручил внедрить его в этом году.

Благодаря сертификату пенсионеры смогут получать услуги в некоммерческих социально ориентированных организациях. Это обучение иностранным языкам, танцам, компьютерной грамотности и скандинавской ходьбе.

Сейчас документ находится в разработке. К процессу привлекут и представителей ветеранских организаций.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.