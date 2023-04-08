Сотрудницу почты наградили за помощь пенсионерке и разоблачение мошенников в Хабаровском крае

Главе местного отделения почты поведение пенсионерки показалось странным, а финансовые операции - подозрительными Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

В селе Гродеково глава местного отделения почты уберегла пенсионерку от перевода денег мошенникам. Жертва поверила рассказам о попытках неизвестных снять с ее счета деньги. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Мошенники действовали по стандартной схеме: позвонили 59-летней женщине, рассказали о попытках снять с ее счета сбережения и дали инструкции по «сохранению» денег. От пенсионерки потребовали снять 300 тысяч рублей и перевести их на якобы безопасные счета.

Жертва обналичила деньги, пошла на почту и успела перевести аферистам 30 тысяч рублей. Но главе местного отделения поведение пенсионерки показалось странным, а финансовые операции - подозрительными. Пара вопросов, и женщина поняла: здесь работают мошенники.

- Работница вызвала сотрудников полиции и объяснила пожилой женщине, что она стала жертвой аферистов. Сотрудники полиции пришли к бдительной горожанке на работу и вручили ей благодарность, - добавили в ведомстве.

Полиция ищет аферистов. Уголовное дело заведено по статье «Мошенничество».

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