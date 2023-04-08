Волонтеры-медики приглашают жителей Хабаровского края написать «Диктант здоровья» до 15 апреля

С помощью «Диктанта здоровья» люди смогут повысить знания по профилактике и ранней диагностики заболеваний Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителей Хабаровского края приглашают принять участие во Всероссийском диктанте по общественному здоровью. Каждый желающий может проверить свои знания о диспансеризации и ЗОЖ. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

- С помощью «Диктанта здоровья» люди смогут повысить знания по профилактике и ранней диагностики заболеваний. Также предполагается рассказать подробнее о факторах риска, которые вредят здоровью. Вопросы теста разработаны движением «Волонтеры-медики», – рассказали организаторы.

Диктант можно пройти на сайте диктантздоровья.рф до 15 апреля. В 2023 году проверить свои знания смогут и школьники. Для них на платформе есть раздел «Параграф о здоровье».

Напомним, что в Хабаровском крае свыше 500 активистов движения «Волонтеры-медики». Большинство - студенты медицинских вузов и техникумов.

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