Министр природы России Александр Козлов оценил строительство дамбы в Южном округе Хабаровска

Протяженность дамбы 5,4 километра Фото: Правительство Хабаровского края

Глава Минприроды РФ осмотрел дамбу, которая строится в Южном округе Хабаровска. Сооружение будет защищать эту часть города от паводков и затоплений. Окончательные работы планируют завершить в июле, но сначала нужно провести испытания.

Протяженность дамбы 5,4 километра. Также в затоне установят ботопорт. Это своего рода плавучий затвор, который будет закрывать вход во время критического подъема уровня Амура. Чтобы установить сооружение, нужно провести испытания. Они возможны при уровне воды в реке в шесть метров. По предварительным прогнозам, это случится в сентябре.

- Вполне вероятно, что уровень воды может не подняться до необходимого для испытаний. Прогноз на такой далекий период, конечно, имеет погрешности. Поэтому краевые власти рассматривают и другие варианты проведения испытаний, в других местах реки. То, что они необходимы, даже не обсуждается, - сказал Александр Козлов, министр природных ресурсов и экологии России.

Также Александр Козлов оценил подготовку края к лесным пожарам. С начала 2023 года зафиксировано 37 возгораний. Огонь прошел свыше 2000 гектаров. Очаги возгорания в 27 случаях находились не в лесах, а рядом. То есть огонь пришел с земель иных категорий.

В 2022 году площадь природных и лесных пожаров в России составила 3,3 гектара. 907 тысяч гектаров выгорело в Охотском, Аяно-Майском и Тугуро-Чумиканском районах. Они входили в специальную зону, где пожары не тушат, а контролируют.

- Краевые власти взяли в оборот территории, которые раньше не тушились, но давали максимум площадей, проходимых огнем. Теперь с лесными пожарами там будут бороться. На 11,6 миллиона гектаров увеличены площади для реагирования, - добавил министр.

Зона контроля сокращена до 28,7 миллиона гектаров. В прошлом году она занимала площадь более 40 миллионов.

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