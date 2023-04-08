200-летие со дня рождения великого драматурга Александра Островского отметят в Хабаровском крае в апреле

Отмечать юбилей классика будут до конца года по всему краю Фото: Правительство Хабаровского края

Хабаровский край отметит 200-летие со дня рождения драматурга Александра Островского выставками и постановками. Мастер драмы внес неоценимый вклад в развитие русского национального театра. Его пьесы более 150 лет не сходят с театральных подмостков.

- Отмечать юбилей классика будут до конца года по всему краю. Запланированы не только спектакли и выставки, но и мастер-классы, экскурсии, лекции и другие события, - сообщили в пресс-службе правительства региона.

Литературно-музыкальная гостиная «Лира» подготовила концерт «Великий мастер русской драмы». Зрителям покажут номера в исполнении молодых артистов. Пройдет концерт 9 апреля в 16:00.

В Дальневосточной государственной научной библиотеке 12 апреля начнется программа «Неисчерпаемый Островский». На выставке книг «Великий мастер русской драмы» можно будет познакомиться с биографией Островского и его произведениями. Зрителям покажут виртуальную экспозицию «Я стал во главе сценического искусства…» и онлайн-презентацию. Чествовать драматурга в библиотеке будут весь апрель.

В Хабаровском театре драмы 14 апреля покажут знаменитую «Грозу» (12+). Начало в 18:30.

Во дворце дружба «Русь» 22 апреля дадут премьеру музыкального спектакля «Снегурочка» (12+). Постановку представят выпускники и педагоги детской театр-студии. Начала в 17:00.

В библиотеке №6 Комсомольска до 31 мая можно будет сходить в литературную гостиную «Великий мастер русской драмы». Здесь откроется книжная выставка, гостям покажут мультимедийную коллекцию спектаклей.

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