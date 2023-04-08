Житель Хабаровска признался в краже пуховика, кроссовок и телефона за 10 тысяч рублей

По данным следствия, парень наворовал на 30 тысяч рублей. Тематическое фото Фото: Александр ГЛУЗ

В конце января полицейские задержали 22-летнего хабаровчанина, подозреваемого в кражах. По данным следствия, парень наворовал на 30 тысяч рублей. Заведено уголовное дело.

Парень вышел из колонии в сентябре 2022 года, с тех пор не работал. Деньги были нужны, поэтому не придумал ничего лучше, как вернуться к криминальному прошлому. К тому же грабежи и кражи для него - известное ремесло: за это он неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

Первую кражу хабаровчанин совершил в доме на Рокоссовского. Парень заприметил квартиру, которая не была закрыта на замок. Он прокрался внутрь и вынес из прихожей пуховик и кроссовки. Хозяйка квартиры оценила ущерб в 20 тысяч рублей.

Вторую кражу, как рассказали в полиции, хабаровчанин совершил во время застолья на проспекте 60-летия Октября. Парень стащил телефон за 10 тысяч у собутыльника и сдал его в комиссионку. За гаджет подозреваемый выручил 2000 рублей.

Когда парня поймали, в его квартире нашли похищенные вещи. Уголовные дело завели по статье «Кража». Хабаровчанин во всем сознался и помогал в раскрытии преступлений. На время следствия парень сидел под стражей.

- В настоящее время расследование завершено. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровску.

Парню грозит до шести-восьми лет колонии.

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