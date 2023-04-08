Житель поселка Хехцир ответит перед судом за незаконную рубку деревьев под Хабаровском

Уголовное дело заведено по статье «Незаконная рубка лесных насаждений в крупном размере» Фото: Анна АДАМАЙТЕС

«Черный лесоруб» из поселка Хехцир вскоре сядет на скамью подсудимых. Местный житель обвиняется в том, что незаконно рубил березы и лиственницы в населенном пункте. Заведено уголовное дело.

Следствие считает, что рубил деревья мужчина в январе. От его топора полегли не одна береза и лиственница. Ущерб лесному фонду оценили более чем в 90 тысяч рублей.

- Уголовное дело заведено по статье «Незаконная рубка лесных насаждений в крупном размере». Обвиняемый возместил причиненный ущерб. Уголовное дело направлено в Хабаровский районный суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Максимальное наказание - до четырех лет колонии.

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