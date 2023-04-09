«СКА-Хабаровск» сыграл вничью с клубом «Нефтехимик» на стадионе в Хабаровске Фото: Пресс-служба ФК "СКА-Хабаровск"

В Хабаровске прошел футбольный матч 26 тура Мелбет Первой лиги. На стадионе имени Ленина встретились команды «СКА-Хабаровск» и «Нефтехимик» из Нижнекамска. Счет к концу игры составил 0:0.

Хабаровский клуб продлил безвыигрышную серию в турнире, этот матч стал седьмым в Первой лиге, не принесший команде победы. В прошлом матче с клубом «Уфа» хабаровчане проиграли со счетом 0:3.

В этот раз игра прошла на родном стадионе на берегу Амура. Судили матч арбитры из Санкт-Петербурга, где состоялись предыдущие игры серии. Обоим клубам не удалось забить голы друг другу.

По итогам мачта «СКА-Хабаровск» занял девятое место в турнирной таблице в сезоне 2022-2023, набрав 35 очков после 26 матчей. «Нефтехимик» уступает хабаровчанам, по итогу заработав 33 очка. Клуб находится на 11 строчке в таблице. На данный момент лидирует клуб «Балтика» из Калининграда, у команды 53 очка.

Следующая игра «СКА-Хабаровск» состоится 15 апреля, команда встретится с клубом «Кубань». В этот же день пройдет следующий матч команды «Нефтехимик», она сыграет с «Краснодаром-2».

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